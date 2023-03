Manutenzione fognaria urgente: chiusa una strada a Salerno Eseguiti lavori in viale delle Ginestre, all'altezza del civico numero 66

Da domani 09/03/2023, e per la durata ipotizzata di due giorni, ovvero fino a venerdì 10/03/2023, saranno eseguiti dei lavori di manutenzione fognaria straordinaria in somma urgenza in viale delle Ginestre, altezza civ. 66, con chiusura strada, a causa di un probabile sprofondamento fognario che ha causato una voragine nel manto stradale. Lo comunica Salerno Sistemi.

I dettagli

La strada resterà chiusa al traffico dalle 08:00 alle 18:00. È stata predisposta opportuna segnaletica di preavviso della chiusura e per la deviazione del traffico sulla viabilità alternativa.