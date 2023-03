Palestra del Vestuti nel degrado, Celano denuncia: Condizioni inaccettabili "Scarsa manutenzione agli impianti sportivi della città", l'accusa del consigliere comunale

Il consigliere comunale Roberto Celano punta il dito contro la manutenzione degli impianti sportivi a Salerno. A finire al centro della nuova interrogazione inviata al sindaco dal capogruppo FI è stata, in particolare, la palestra del Vestuti.

Nella nota, Celano accusa l'amministrazione di dimostrare "disinteresse assoluto per lo sport e per le esigenze di tanti ragazze e bambini che intendono impegnarsi in attività ludiche e/o agonistiche".

"I pochi impianti sportivi presenti in città sono sovente abbandonati e versano in condizioni di indecente degrado - scrive Celano - la palestra del Vestuti, in particolare, appare l'emblema del disinteresse del governo cittadino per lo Sport e dell’incapacità dello stesso di assicurare perfino la minima manutenzione, affinchè i pochi impianti sportivi cittadini siano quantomeno tenuti in condizioni di sicurezza, evitando pericoli per bambini e ragazzi che quotidianamente li frequentano".

I problemi denunciati

Diverse le criticità riscontrate, secondo il consigliere. "Il vano caldaia collocato nella palestra del Vestuti è perennemente allagato, con acqua che raggiunge l'altezza delle caviglie dei fruitori dell'impianto. Nonostante all'interno della suddetta stanza si rinvengano interruttori e cavi elettrici, la stessa è accessibile a tutti, essendo la porta aperta, con evidenti e gravi pericoli per i bambini che frequentano la palestra".

"Lo stato della palestra del Vestuti è indecente e l'impianto versa in condizioni inaccettabili ed in uno stato di incuria, indegno per una città che voglia definirsi europea, con rischi evidenti per i giovani sportivi che la utilizzano", la dura accusa.

La richiesta di intervento

Celano ha quindi chiesto all'Amministrazione di intervenire al fine di "ripristinare condizioni di decenza e normalità nell'unica palestra comunale presente nel centro cittadino", sottolineando ancora una volta che per l'Amministrazione "lo sport dovrebbe essere una priorità per quanto rappresenta per la salute dei più giovani e per la valenza sociale che riveste".