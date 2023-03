Stadio Arechi, Pessolano: "Stop alla sosta selvaggia e rivedere piano traffico" Il consigliere comunale evidenzia le situazioni di disordine che si verificano dopo le partite

Regolamentare la sosta e rivedere il piano traffico nei dintorni dello Stadio Arechi in occasione delle gare casalinghe della Salernitana.

E' quanto propone il consigliere comunale di opposizione Donato Pessolano, evidenziando le situazioni di disordine che si verificano, puntualmente, al termine della partite disputate dai Granata in casa.

"La sosta selvaggia dilaga. Dopo le partite una situazione di caos in strada"

"Da troppo tempo - dichiara Pessolano - Il deflusso dei tifosi dopo la conclusione delle gare della Salernitana è caotico e disordinato, oltre che rischioso per la stessa incolumità dei tifosi. Dilaga, infatti, la sosta selvaggia lungo via Salvador Allende: sono decine le auto che sostano, senza autorizzazione, lungo il ciglio della strada, ostruendo il passaggio sullo stretto marciapiede della strada in prossimità della quale sorge l'impianto sportivo".

"Al termine delle gare - continua Pessolano - Centinaia di persone sono costrette, dunque, a camminare sulla carreggiata, determinando ingorghi potenzialmente pericolosi per la sicurezza dei pedoni - anche bambini - che transitano sulla strada: si determina una situazione di caos fino alla rotatoria del Novotel e oltre".

"E' un fenomeno, questo, che non può più protrarsi - continua il consigliere - Non possiamo attendere, come spesso è accaduto in questa città, la tragedia prima di intervenire. Per questo è necessario regolamentare la sosta intorno allo Stadio Arechi, garantire maggiore controllo e vigilanza durante lo svolgimento delle gare e al loro termine lungo via Salvador Allende, contrastando il fenomeno del parcheggio selvaggio".

Chiesto anche il potenziamento le corse della metropolitana

"Vanno potenziate, inoltre - continua il consigliere comunale - le corse della metropolitana e, in generale, dei trasporti pubblici: occorre, inoltre, che il Comune intervenga per rivedere radicalmente il piano traffico intorno all'area dello stadio, rendendolo più funzionale alle esigenze dei suoi utenti".

"La risoluzione della problematica - conclude Pessolano - non può prescindere dalla creazione di un apposito percorso pedonale che possa permettere di camminare in sicurezza".