Eccesso di velocità e guida pericolosa a Salerno: pioggia di multe Nuovi controlli stradali con ausilio dell'autovelox. Appello del sindaco: Prudenza e responsabilità

Forze dell'ordine e amministrazione al lavoro per cercare di rendere le strade di Salerno più sicure. Nuovi controlli, questa mattina, sono stati messi in campo con ausilio dell'autovelox.

Elevate decine di multe

Nel mirino delle verifiche il lungomare della città. Zona più volte teatro di drammatici incidenti, alcuni dei quali anche mortali. Nel corso dei controlli di questa mattina i Vigili Urbani hanno elevato decine di multe per eccesso di velocità e guida pericolosa.

L'appello del sindaco "Prudenza e responsabilità"

"In questi mesi stiamo dedicando particolare attenzione alla sicurezza stradale sotto tutti gli aspetti: nuovi impianti e più controlli. - ha scritto via social il primo cittadino, commentando le ultime verifiche messe in campo - Ma la regola maestra è sempre e soltanto: prudenza e responsabilità. Collaboriamo tutti per rendere le nostre strade sicure", l'appello della fascia tricolore.