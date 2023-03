Salerno, affondo di Forza Italia Giovani: «Sport dimenticato in città» Affondo di Pietro Costabile: «Impianti vecchi e tenuti male, serve una svolta»

«È oltraggioso che i nostri giovani, così penalizzati in tanti ambiti da parte di questa Amministrazione, scoprano anche nello sport il grande clima di trascuratezza che caratterizza la nostra città: gli impianti sportivi messi a disposizione dal Comune sono perlopiù vecchi, mal manutenzionati, rappresentano ciò per cui ci battiamo ogni giorno, ovvero il bisogno di un maggiore presidio da parte dell’Amministrazione salernitana nel garantire servizi efficienti per un cittadino che non deve vedersi costretto, per il proprio futuro, a cercare un ambiente di vita migliore altrove». Lo afferma in una nota il coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani Salerno, Pietro Costabile in merito agli impianti sportivi comunali.

«Il nostro coordinamento provinciale - aggiunge Costabile -, in questi mesi ha già promosso due importanti iniziative in favore dei giovani, chiedendo per loro il forum comunale e appellandosi all’Amministrazione per garantire un decoro pubblico maggiore. Ci attiveremo adesso anche per garantire un giusto spazio ai giovani sportivi di questa città: guardiamo alle eccellenze che negli anni abbiamo espresso sul panorama nazionale ed internazionale, e non sarà certo con queste premesse che collezioneremo altri successi, tra incuria e cattiva gestione degli impianti pubblici».