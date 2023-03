Salerno, Luciano Provenza è il nuovo presidente del Conservatorio "Martucci" Il decreto è stato firmato dal ministro Bernini: resterà in carica per tre anni

La notizia era nell'aria già da giorni ma adesso ha assunto i crismi dell'ufficialità. L'avvocato Luciano Provenza è il nuovo presidente del Conservatorio di Musica "Giuseppe Martucci" di Salerno. Il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto di nomina. Provenza rimarrà in carica per tre anni. Avvocato 64enne, in passato è stato consigliere comunale a Salerno, eletto nella lista Campania Libera. Alle ultime Amministrative ha deciso di non ripresentarsi, allontanandosi anche dall'area deluchiana e dal centrosinistra. Provenza, inoltre, è noto anche per aver fondato sui social "Il Salotto Gastronomico", un punto d'incontro e di confronto dedicato al mondo della ristorazione salernitana.