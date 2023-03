Task force di Salerno Pulita per rimediare ai danni provocati dal vento FOTO - Il sindaco ringrazia gli operatori: «Intervento necessario e tempestivo»

Le violente raffiche di vento che ieri pomeriggio hanno colpito la città di Salerno hanno provocato disagi in diverse zone della città. I problemi maggiori si sono registrati a lungomare e nella zona orientale dove il vento ha sradicato alberature, rami e fogliame. Materiale che è stato prontamente rimesso dagli operatori di Salerno Pulita a cui ha rivolto un ringraziamento il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. «Da stamattina Salerno Pulita sta lavorando a ripulire le strade cittadine più colpite dalle violente raffiche di vento che hanno investito ieri la città», si legge in un post pubblicato sui social dalla fascia tricolore. «Uomini e mezzi della Salerno Pulita stanno operando in più zone per rimuovere alberature, fogliame, rami rimossi dalla furia degli elementi. Un intervento necessario e tempestivo per pulire e rimettere in sicurezza le strade. Grazie al personale impegnato e buon lavoro», ha concluso il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli.