Corso di Salerno, Avella: Il problema delle traverse in commissione urbanistica

Nuovo look per il centro città. Il consigliere comunale di Salerno Rino Avella ha chiesto, nell'ambito del restyling di Corso Vittorio Emanuele, di sistemare anche il disordine delle strade laterali. Dopo aver puntato il dito, in particolare, sulla traversa che porta all’incrocio tra via Papio e via Quaranta, Avella ha portato all'attenzione della Commissione Urbanistica la necessità di approfondire il progetto di rifacimento del Corso.

Il consigliere ha inviato una sollecitazione al presidente della commissione Mimmo De Maio al fine di verificare con gli uffici competenti il dettaglio degli interventi.

La nota del consigliere Avella

"In particolare, ho chiesto che i lavori riguardino per intero le strade laterali, che venga predisposto il piano per gli accessi auto/furgoni, che siano installati sistemi attivi (es. pilomat) in luogo delle orrende barriere statiche attuali e che sia prevista una distribuzione degli spazi per l'occupazione del suolo pubblico, rispettosa della norma e dei pedoni", ha fatto sapere il consigliere Avella.

"Il problema riguarda, più nello specifico, la traversa che conduce all'incrocio tra via Papio e via Quaranta. - ha sottolineato - Strada oggi disordinata al punto di sembrare una casbah. Attendiamo gli esiti della verifica da parte del Presidente De Maio".