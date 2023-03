Sicurezza a Salerno, il Psi: "Utilizziamo i droni nelle zone più a rischio" La proposta del capogruppo Filomeno Di Popolo: "Necessario anche un concorso della Municipale"

Le due rapine avvenute venerdì sera a Salerno hanno fatto risuonare forte il campanello d'allarme della sicurezza in città. Un tema su cui si sono soffermati anche gli esponenti del Partito Socialista Italiano che, oltre a chiedere più telecamere e un concorso per rimpinguare l'organico della Polizia Locale, hanno portato in commissione una proposta innovativa. “Avevo proposto in commissione l'installazione di alcuni droni nella zona per monitorare a largo raggio alcune zone della città che risultano sguarnite dal presidio delle forze dell'ordine”, ha spiegato il capogruppo del Psi, Filomeno Di Popolo in un'intervista andata in onda nel Tg News di Ottochannel sul canale 16. “In particolare mi riferisco a Pastena, Torrione a Pastena alta dove a volte si sono verificati episodi non proprio piacevoli. I commercianti hanno ragione, così come i residenti del posto. È da tempo, tra l'altro, che insistiamo sull'installazione di numerose telecamere, per un nuovo concorso della polizia municipale e per rafforzare, anche come richiesta a questore e prefetto, la vigilanza delle auto di polizia e carabinieri in città. Il presidio della zona è qualcosa da cui non si può prescindere, soprattutto in un momento come questo nel quale si verificano particolari difficoltà socio-economiche".