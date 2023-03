Ispettori all'ospedale Ruggi, l'Ordine dei Medici: "Si faccia presto" Disagi per il personale e per l'utenza del nosocomio

Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno in una nota chiarsice il disagio espresso nella lettera inviata dalla Direzione Medica di Presidio dell’A.O.U. “OO.RR., San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” relativamente allo status operandi del personale medico e sanitario tutto, nonché al disagio a carico dell’utenza, protraendosi l’azione ispettiva ministeriale.

“L'auspicio, nel rispetto delle funzioni, è che i tempi di questa ispezione siano brevi così che la gestione riacquisti serenità e operosità, già messe da lungo tempo a dura prova dalla carenza di personale e di risorse sia nei reparti che, ancor più, nel Pronto Soccorso” chiarisce l'Ordine.

Le parole del presidente D'Angelo

“Lo stato di agitazione che si è venuto a creare – osserva il Presidente dell’Ordine dottor Giovanni D’Angelo – non giova alla salute dei pazienti. E’ soprattutto per questo che speriamo in una veloce conclusione di ogni accertamento sia stato ritenuto necessario, perché si ristabilisca il clima di fiducia essenziale per un buon rapporto medico-paziente e per il funzionamento della macchina ospedaliera”.