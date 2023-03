I volontari di Voglio un Mondo Pulito ripuliscono Foce del Fiume Irno Rimossi oltre 220kg di rifiuti. "Non smetteremo di credere che prima o poi si possa cambiare"

I volontari di Voglio un Mondo Pulito sono tornati in campo con una nuova azione di clean up. I giovani si sono occupati di ripulire, nella mattinata di ieri, la foce del Fiume Irno a Salerno "l’ingresso della città - scrivono - maltrattato, mal curato e ridotto a discarica".

Non è la prima volta che il luogo viene attenzionato dalle "sentinelle dell'ambiente" che da anni sono in prima linea per combattere il degrado urbano.

L'intervento

Ai margini del corso d’acqua è stato trovato di tutto. I ragazzi di Voglio un Mondo Pulito hanno raccolto oltre 220kg di rifiuti. Nel dettaglio, sono stati prelevati dall'ambiente oltre 150 chili di indifferenziato, 36 di plastica, 17 kg di vetro, 10 di ingombranti, 4 kg di Metalli, 2 kg di raee.

Il commento

"Siamo consapevoli che purtroppo durerà da “Natale a Santo Stefano”, ma non smetteremo di credere che prima o poi si possa cambiare, e che ci sia più rispetto per l’ambiente", l'amaro commento dei volontari.