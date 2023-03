Più sicurezza a Salerno: proseguono i lavori di potenziamento della segnaletica Il sindaco Napoli: "Massima prudenza e totale attenzione tanto alla guida quanto a piedi"

Continuano gli interventi per il potenziamento della segnaletica orizzontale a Salerno. Il sindaco Vincenzo Napoli ha informato la cittadinanza dei nuovi lavori messi in campo in diverse arterie della città.

Interventi fortemente richiesti dopo la tragica scia di incidenti stradali, alcuni anche mortali, che si sono verificati in diversi quartieri cittadini: nuove strisce pedonali sono apparse in alcuni punti e, sul Lungomare, è stato segnato il limite di 40km/h.

L'appello del sindaco: "Massima prudenza"

"La priorità è per le zone che si sono rivelate più a rischio nell'ultimo periodo. - ha sottolineato il primo cittadino - Progressivamente arriveremo in tutte le zone di Salerno".

Il sindaco ha poi voluto rivolgere un appello alla ciittadinanza: "Lavoriamo per la sicurezza di conducenti e pedoni. Ma la cosa importante, prima di tutto, è la massima prudenza e totale attenzione tanto alla guida quanto a piedi. Collaboriamo tutti per le strade sicure".