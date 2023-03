Salerno saluta l'ultimo cinema del centro città: addio all'Apollo La struttura dovrebbe essere trasformata in un locale d'intrattenimento

Da storica sala cinematografica a locale d'intrattenimento. Salerno perde l'ultimo cinema del centro città. E' iniziato lo smantellamento della sala di via Vernieri. Le difficoltà legate al Covid hanno pesato ulteriormente su vicissitudini già esistenti e ultime gestioni, che sono risultate fallimentari. E l'ex gestore della struttura, Raffaele Vaglia, ha fatto sapere sul quotidiano "La città", in edicola oggi, che alla base della non riapertura ci sono stati anche problemi strutturali, partendo dal tetto pericolante.

La struttura, quindi, cambierà destinazione. Dovrebbe essere trasformata in un locale che ospiterà un ristorante e uno spazio di intrattenimento musicale.