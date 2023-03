Da Trondheim a Salerno: gli studenti norvegesi incontrano il sindaco Napoli Hanno aderito ad un proficuo scambio culturale con gli alunni del Liceo Tasso

Un incontro all'insegna dello scambio culturale: sono stati accolti, questa mattina, nel Salone dei Marmi del Comune di Salerno i 14 studenti ed i due insegnanti provenieri dalla Katedralskole di Trondheim in Norvegia che hanno aderito al programma Erasmus+.

Presenti all'incontro anche gli alunni della classe 4D indirizzo Cambridge del Liceo Tasso di Salerno, ospitati in Norveglia lo scorso anno. Gli studenti hanno incontrato il sindaco Vincenzo Napoli.

Il messaggio di benvenuto

"Benvenuti agli studenti norvegesi protagonisti di un proficuo scambio culturale con gli alunni del Liceo Tasso. - il messaggio del primo cittadino - Nei mesi scorsi alcuni nostri giovani hanno studiato in Norvegia, ora i loro colleghi scandinavi sono nella nostra città da qualche giorno e vi rimarranno fino alla fine di questo ciclo di studi. Li abbiamo accolti questa mattina a Palazzo di Città, abbiamo anche avuto il piacere di assistere ad alcune splendide esibizioni canore e musicali.

E' una festa per gli occhi vedere questi ragazzi qui a Salerno. Sarà per loro un'occasione per ammirare le bellezze della città e del territorio circostante, tornare a casa con gli occhi carichi di meraviglie ed essere nostri ambasciatori nella loro terra. Ed è anche una bellissima occasione di socializzazione tra giovani: una socializzazione vera, fatta di sguardi e di esperienze", le parole della fascia tricolore.