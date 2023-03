68enne gira l'Europa a piedi con le sue asinelle: tappa anche a Salerno Il tedesco Toni Pfeiffer, diretto in Sicilia, è passato anche sul Lungomare cittadino

Dal 2020, dopo il lockdown, ha deciso di viaggiare, attraversando l'Europa, accompagnato solo da due asinelle: Bella e Donna. E' l'avventura intrapresa da un 68enne tedesco, Toni Pfeiffer. In pensione, lasciata a casa moglie e figlio è partito da un paese poco distante da Monaco di Baviera. Zaino in spalla il cammino lo ha portato anche a Salerno, dove le sue insolite compagne di viaggio hanno destato non poca curiosità tra i passanti che le hanno sorprese a mangiare erba sul centralissimo Lungomare.

Il viaggio

Il 68enne è diretto in Sicilia, a Palermo. Un viaggio tutto rigorosamente a piedi. “Ho deciso di partire dopo essere andato in pensione, mi piace molto camminare”, così ha candidamente spiegato le motivazioni della sua impresa Toni Pfeiffer, che dopo aver concesso foto e scambiato qualche parola con chi lo ha incontrato è ripartito con entusiasmo non senza ringraziare i salernitani per l'ospitalità.