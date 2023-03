Rottura della condotta a Pellezzano: zone alte di Salerno senz'acqua Interruzione idrica ad horas: ecco dove

Nuovi disagi per i cittadini di Salerno. A causa dell’improvvisa rottura sulla condotta adduttrice “Consorziale” nel tenimento del comune di Pellezzano, la società Ausino è stata costretta ad interrompere l’erogazione idrica ad horas.

La sospensione idrica comporterà la mancata erogazione alle seguenti zone:

Cappelle Superiori

Puzzo di Cappelle

Cappelle Inferiori (tratto compreso tra Via Fuardo e Via S.Luca (inclusi P.co Ambra e SIULP)

Montecasino (parte alta)

Rione Calenda (nel tratto di Via S. Calenda compreso tra Via De Fugaldo e Via Paolo VI)

Via S. De Vita e Via dei Casali

Ospedale G. Da Procida

Il ripristino del regolare esercizio per la rete distributiva servita Sistemi Salerno Servizi Idrici S.p.A. è previsto, in relazione, sia a quanto comunicatoci dall’Ausino circa le previsioni di ultimazione dei lavori di riparazione, che ai tempi di riempimento delle condotte, salvo imprevisti e compatibilmente con gli assorbimenti dell’utenza, per il primo pomeriggio di oggi.

Nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.