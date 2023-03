Bulgaria al voto, appello alla comunità slava di Salerno: "Andate a votare" La presidente dell'associazione, Kalina Belcheva: "Momento importante per tutti noi"

La Repubblica bulgara torna al voto: il 2 aprile, come annunciato nelle scorse settimane dal presidente Rumen Radev, i cittadini torneranno al voto per eleggere il Parlamento. Si tratta delle quinte elezioni indette nel Paese nel giro di due anni.

A Salerno c'è una folta rappresentanza bulgara. Allestito, presso la palazzina delle politiche sociali del Comune in via La Carnale a Torrione, il seggio per i residenti all'estero. Le operazioni sono organizzate dall'associazione "Bulgaro Italiano Culturale APS", guidata dalla presidente Kalina Belcheva, che è anche presidente del seggio.

"Invito tutti i cittadini di origine bulgara con la carta d'identità valida recarsi a votare- l'appello di Belcheva -. Visto che ci troviamo di fronte ad una lunga crisi politica esorto tutto i cittadini residenti in provincia di Salerno a venire a votare per far nascere un Governo quanto più stabile possibile".

Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 2 aprile dalle 7 alle 20.