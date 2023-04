Salerno, presentata la stagione crocieristica 2023: in arrivo 70 navi Novità e obiettivi della nuova stagione: si alza il sipario sugli approdi turistici

C'era grande attesa per la presentazione della stagione crocieristica del 2023, che inizierà ufficialmente dopodomani con lo scalo della nave Riviera della compagnia Ocean Cruises. Una nave lunga quasi 240 metri e che rimarrà in porto per 12 ore, dalle 7:00 fino alle 19:00. Per ora, è confermato l'attracco di 70 navi, con il gran ritorno anche di una MSC.L'ultima nave ad attraccare alla Stazione Marittima e che chiuderà la stagione 2023 sarà la Island Princess della Princess Cruise.

Alla conferenza stampa di presentazione a Palazzo di Città di questa mattina erano presenti tutte le maggiori autorità amministrative, portuali e della Stazione Marittima, che hanno lavorato di concerto per portare avanti un programma ancora più ambizioso rispetto a quello dell'anno scorso. Alla conferenza stampa erano presenti Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Andrea Annunziata; il Comandante della Capitaneria di Porto di Salerno, Attilio Maria Dacconto; Il presidente della Salerno Cruises Srl, Giuseppe Amoruso, l'Amministratore Delegato della Salerno Stazione Marittima SpaA Orazio De Nigris e il Presidente della società, Giuseppe Gallozzi. Dal lato istituzionale, presenti sia il Sindaco Vincenzo Napoli che l'assessore al Turismo e alle Attività produttive Alessandro Ferrara.

Salerno meta crocieristica: in arrivo 70 navi tra aprile e dicembre. La nota stampa

Come riportato nel comunicato stampa di Salerno Cruises, il 2023 vuole essere l'anno del lancio definitivo nel panorama della Cruise Industry. Per la Marketing Manager di Salerno Cruises, Anna Rita Secchi, "Il gate Salerno rappresenta una grande opportunità per il territorio, con le aziende che hanno l'opportunità di aprire le porte a nuovi mercati e alle Amministrazioni di ampliare l'offerta dei loro servizi". Il Presidente della società, Giuseppe Amoruso, assicura che il merito dei tanti incontri positivi sono da attribuire "alla qualità dei servizi e ai lavori di adeguamento tecnico-funzionale del porto".

Il Presidente Gallozzi ha affermato che "l'obiettivo è quello di giungere a 100.000 passeggeri dal lato dei traghetti. Stiamo sviluppando un fitto calendario di eventi, in supporto alla principale attività della Stazione che è quello dell'attracco alla Stazione Marittima. Ci sarà anche un angolo merchandising, una grande novità che abbiamo potuto attuare grazie a una partnership con Santoro Grafica. Inoltre la Stazione deve essere un punto di ritrovo anche per i salernitani, non solo per chi arriva".

Il commento entusiasta dell'amministrazione

Per il Sindaco Vincenzo Napoli "Si aprono delle prospettive assolutamente entusiasmanti. Dopo lo stop della pandemia, riprendono gli sbarchi e si rilancia ancora. Stiamo già sui 70 sbarchi previsti e c'è un incremento reale e concreto, grazie alle opere di dragaggio e al prolungamento del molo. Speriamo che Salerno diventi una tappa ineludibile del settore crocieristico. C'è una ricaduta importante, con 150.000 persone che arriveranno in città". Entusiasta anche l'assessore al Turismo Alessandro Ferrara, che riafferma come "Salerno porta il suo brand nei circuiti nazionali e internazionali. Lo proponiamo ogni volta che andiamo alle fiere sul turismo. Questi numeri sono conseguenza di un lavoro di squadra. Con questi numeri bisogna offrire più servizi e di maggior qualità. Dal punto di vista amministrativo, abbiamo messo a disposizione una mappa che verrà inserita in vari punti strategici e che sarà dotata anche di QR Code". Poi, un piccolo inciso su queste festività pasquali. "Stiamo al 70-80% di occupazione per adesso. Speriamo che il tempo sia favorevole".