Lavori alla rete fognaria di Salerno: verifiche e disservizi fino al 15 maggio La roadmap dei lavori che interesseranno i quartieri di Torrione, Pastena e Mercatello

Il Comune di Salerno è destinatario di un finanziamento di €11.285.280,00 per l’adeguamento della rete fognaria cittadina. Il progetto interessa i quartieri di Torrione, Pastena e Mercatello e prevede la realizzazione di una rete duale con separazione delle fognatura di acqua bianca ed acqua nera. Il progetto è finalizzato al miglioramento delle acque di balneazione che, unitamente ai nuovi interventi di ripascimento del litorale cittadino che avranno inizio dopo l’estate. Per poter procedere alla definizione del progetto esecutivo dell’opera è necessario indagare sulla presenza di tutti i sottoservizi esistenti nei tratti stradali interessati, individuando posizione, quote e opere d’arte presenti nel sottosuolo.

L’Amministrazione ha messo in campo una articolata campagna di verifiche sul campo che si svolgeranno a partire dal giorno 11 aprile e si svilupperanno fino al 15 maggio. Tali attività potrebbero comportare un disagio alla popolazione con rallentamento della viabilità e, allo scopo di ridurre il presumibile disagio, si è previsto di eseguire tali attività prevalentemente nell’orario pomeridiano dalle 14:00 alle 20:00.

Come riportato nel comunicato stampa del Comune, l’Amministrazione chiede la massima collaborazione a tutti i cittadini per assicurare l’esecuzione in sicurezza della richiamata campagna di verifiche che verrà avviata nei prossimi giorni. Si riporta nel dettaglio il programma di interventi.

Dall'11 aprile, al via verifiche su rete fognaria

MESE DI APRILE 2023

Settimana 11 -14 Aprile orario 14:00 alle 20:00.

Tratto interessato : Via Lungomare Marconi – incrocio via Via Guariglia – Incrocio via Gaeta

Giorno 11 Via Lungomare Marconi – incrocio via Via Guariglia – Incrocio via Centola

Giorno 12 Via Lungomare Marconi – incrocio via Via Centola – Incrocio via Mantenga

Giorno 13 Via Lungomare Marconi – incrocio via Via Mantenga – Incrocio via Abamonte

Giorno 14 Via Lungomare Marconi – incrocio via Via Abamonte – Incrocio via Gaeta

Viabilità consentita solo in direzione Mercatello con un’unica corsia di marcia. Chiusura corsia di rientro sul Lungomare direzione centro e traverse collegate. Divieto di sosta lato mare.

Settimana 17 -20 Aprile orario 14:00 alle 20:00.

Tratto interessato : Via Lungomare Colombo – incrocio via Via Gaeta – Incrocio trav. F. Romano

Giorno 17 Via Lungomare Colombo – incrocio via Via Gaeta– Incrocio via Ventimiglia

Giorno 18 Via Lungomare Colombo – incrocio via Via Ventimiglia – Incrocio Trav. di via Madonna di Fatima (angolo “Gnoccarì”)

Giorno 19 Via Lungomare Colombo – incrocio Incrocio Trav. di via Madonna di Fatima (angolo “Gnoccarì”) – Incrocio via G. B. Nicolini

Giorno 20 Via Lungomare Colombo – incrocio via Via G. B. Nicolini – Incrocio trav. F. Romano

Viabilità consentita con un’unica corsia di marcia. Divieto di sosta entrambi i lati. Chiusura traverse di ingresso/uscita

Settimana 26 -28 Aprile

Giorno 26 orario notturno 22:00 – 05:00

Tratto interessato : via Trento da Piazza Monsignor Grasso a incrocio Via Vito Lembo

Divieto sosta entrambi i lati

Viabilità alternativa: via Fiume-Via Vito Fornari- via Pietro Gobetti- via Filippo Smaldone

Giorno 27 orario orario notturno 22:00 – 05:00

Tratto interessato: via Trento da Incrocio Via Lembo a incrocio Via Loria

Divieto sosta entrambi i lati

Viabilità alternativa: via Vito Lembo - via Filippo Smaldone – via Belisario Corenzio – via Loria Vincenzo – via Raffaele Mauri

Giorno 28 orario 9:00 -13:00

Tratto interessato : Via Gian Vincenzo Ruggiero

Chiusura strada - Divieto sosta entrambi i lati

Orario 15:00 -19:00

Tratto interessato : Vito Lembo da Via Trento e da via Raffaele Mauri

Chiusura strada - Divieto sosta entrambi i lati

Le interruzioni per il mese di maggio

Settimana 2 – 5 maggio

Giorno 2 maggio

Orario 9 -13

Tratto interessato: Via De Leo

Chiusura strada - Divieto sosta entrambi i lati Orario 15 - 19

Tratto interessato : Via Talarico – Via F. S. Amato – Via N. M. Salerno

Chiusura strada - Divieto sosta entrambi i lati

Giorno 3 maggio

Orario 9 -13

Tratto interessato : Via Rebecca Guarna

Chiusura strada - Divieto sosta entrambi i lati Orario 15 - 19

Tratto interessato: via Giulio Ruggi

Chiusura strada - Divieto sosta entrambi i lati

Giorno 4 maggio

Orario 9 -13

Tratto interessato: Via Perito - Via Guarico fino incrocio via Magliani

Chiusura strada - Divieto sosta entrambi i lati Orario 15 - 19

Tratto interessato : Via Atenolfi - via Magliani

Chiusura strada - Divieto sosta entrambi i lati

Giorno 5 maggio

Orario 9 -13

Tratto interessato : Via Guarico da piazza Sant’Elmo a via Magliani

Chiusura strada - Divieto sosta entrambi i lati Orario 15 - 19

Tratto interessato : Via Abbignente – Via Parisi

Chiusura strada - Divieto sosta entrambi i lati

Settimana 8 – 12 maggio

Giorno 8 maggio

Orario 9 -13

Tratto interessato : Via Guariglia

Chiusura strada - Divieto sosta entrambi i lati Orario 15 - 19

Tratto interessato : Via Sciaraffa

Chiusura strada - Divieto sosta entrambi i lati

Giorno 9 maggio

Orario 15 - 19

Tratto interessato : Via Centola - Via Amendola

Chiusura strada - Divieto sosta entrambi i lati

Giorno 11 maggio

Orario 15 - 19

Tratto interessato : Via de Crescenzo

Chiusura strada - Divieto sosta entrambi i lati

Giorno 12 maggio

Orario notturno 22:00 – 05:00

Tratto interessato : Via Pietro del Pezzo da ponte ferroviario a Via Poseidonia - Via Pisacane

Chiusura strada - Divieto sosta entrambi i lati

Settimana 15 – 19 maggio

Giorno 15 maggio

Orario notturno 22:00 – 05:00

Tratto interessato : Via Pisacane – via Volontari della Libertà

Chiusura strada - Divieto sosta entrambi i lati