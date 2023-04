Forum dei Giovani di Salerno, vertice tra Forza Italia e il comitato promotore Pietro Costabile e Antonio Trezza: "Disponibilità al confronto"

Forza Italia Giovani Salerno si confronta con il Comitato per il Forum dei Giovani e afferma che "Questa mattina, presso il Bar Mirò di Torrione a Salerno, Pietro Costabile, coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani Salerno, e Antonio Trezza, coordinatore cittadino, hanno incontrato vari esponenti della cittadinanza, tutti afferenti al Comitato per il Forum dei Giovani di Salerno, per un confronto aperto e costruttivo alla luce dei recenti sviluppi sul tema, frutto delle ultime interrogazioni avvenute in consiglio comunale da parte del capogruppo di Forza Italia, Roberto Celano, e degli altri alleati di centrodestra".

Nella nota stampa rilasciata dalla sezione, “Forza Italia Giovani è disponibile ad un confronto costruttivo per l’attuazione della delibera comunale sul Forum dei Giovani recentemente rispolverata e risalente al 2007, segno tangibile dell’insussistenza di alcun parere ostativo a garantire un diritto per tutti i giovani della città di Salerno. Per questo motivo, e certi dell’impegno del nostro consigliere capogruppo Celano e degli altri consiglieri alleati e all’opposizione di questa amministrazione, attendiamo fiduciosi gli sviluppi previsti per il prossimo consiglio comunale, fermo restando che Forza Italia Giovani, pur disponibile ad un costante confronto con il Comitato per il Forum, si attiverà sin da subito autonomamente per organizzare iniziative di promozione di questo progetto, coerentemente con gli impegni assunti con gli alleati di centrodestra e seguendo la propria linea politica, che da dicembre lavora incessantemente per evidenziare le mancanze di questa amministrazione nei confronti dei giovani salernitani.” Dichiara Pietro Costabile, al termine dell’incontro.

Forum dei giovani: il sostegno è trasversale, da sinistra a destra

Si tratta dell'ennesimo sostegno alla creazione di un Forum dei Giovani locale, che abbia maggior specificità rispetto a quello Provinciale che è, sicuramente, molto più dispersivo. Il sostegno è trasversale e di recente si è espresso favorevolmente anche il Partito Socialista Italiano, affermando di essere "sempre stati sostenitori di tale strumento. Auspichiamo che già nelle prossime settimane l’azione dell’amministrazione comunale si possa determinare in tal senso". A questi, si aggiungono anche le voci del deputato in quota Verdi/SI Franco Mari, che affermava che "Per noi il Forum, oltre ad essere un organo istituzionale, è soprattutto uno spazio di aggregazione, luogo di condivisione e momento di crescita sociale, giovanile e culturale per le giovani generazioni". Infine, anche la sezione provinciale della CISL si pronunciava in tal senso, rimarcando che "Il Forum dei Giovani è strumento utile dalle principali città italiane ai piccoli borghi. Avvicina ragazzi e ragazze alla res publica"