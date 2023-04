Stagione crocieristica al via, il sindaco dà il benvenuto agli americani Salerno, giunta la nave Riviera alla stazione marittima: a bordo oltre 1300 turisti

Il primo cittadino di Salerno commenta in maniera entusiastica l'arrivo della prima nave da crociera della stagione. Il sindaco Napoli ha voluto mostrare il suo entusiasmo attraverso un post su Facebook in cui, idealmente, dà il benvenuto ai crocieristi. Nel post, Vincenzo Napoli scrive: "Benvenuti a Salerno. Benvenuto ai turisti della nave da crociera Riviera i quali stamani hanno inaugurato la stagione crocieristica che durerà fino alle Luci d'Artista nell'autunno inoltrato. Tutte le grandi compagnie di navigazione, nel 2023 torna anche MSC Crociere, hanno scelto Salerno come destinazione top nei loro itinerari mediterranei ed i viaggiatori ne apprezzano le attrazioni e l'organizzazione. Lavoriamo duro con tante difficoltà. Ma questi risultati meritano la fatica e la sopportazione di tante chiacchiere inutili. I fatti sono chiarissimi: crociere, economia, lavoro. Avanti Salerno.

Due giorni fa, la presentazione della stagione crocierstica a Palazzo di Città

Giusto pochi giorni fa nella Sala del Gonfalone era stata presentata la stagione crocieristica 2023, riunendo allo stesso tavolo tanto gli esponenti dell'Amministrazione (il sindaco Vincenzo Napoli e l'assessore al Turismo e alle Attività Produttive, Alessandro Ferrara) e quelli di Autorità Portuale, Capitaneria di Porto, Stazione Marittima e Salerno Cruises. In quell'occasione, aveva parlato di "prospettive assolutamente entusiasmanti. Dopo lo stop della pandemia, riprendono gli sbarchi e si rilancia ancora. Stiamo già sui 70 sbarchi previsti e c'è un incremento reale e concreto, grazie alle opere di dragaggio e al prolungamento del molo. Speriamo che Salerno diventi una tappa ineludibile del settore crocieristico. C'è una ricaduta importante, con 150.000 persone che arriveranno in città" concludeva il Sindaco davanti ai microfoni della stampa.

Nel complesso, è assicurato l'approdo di settanta navi, con altre undici "in via di definizione". La stagione crocieristica va da oggi, 8 aprile, fino al giorno 6 dicembre 2023.