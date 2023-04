Cardiologi h24 all'ospedale Costa d'Amalfi: il Ruggi bandisce concorso Predisposto un bando per l’assegnazione di cinque figure specialistiche al presidio ospedaliero

E’ stato indetto il concorso per dotare l’ospedale “Costa d’Amalfi” degli specialisti cardiologi necessari a garantire il servizio cardiologico H24 per tutti i giorni della settimana. L'azienda ospedaliera Ruggi di Salerno ha bandito il concorso per il reclutamento di cinque figure specialistiche da reclutare con la qualifica di dirigente medico.

L'annuncio e la soddisfazione dei sindaci della Costa d'Amalfi

"L’emanazione del bando ha fatto rapidamente seguito al recente incontro dei Sindaci con il Presidente regionale Vincenzo De Luca e col Direttore Generale dell’Azienda D’Amato, nel quale era stato assunto l’impegno di potenziare un servizio di fondamentale rilievo anche in funzione dell’incremento dei flussi turistici".

La Conferenza dei Sindaci esprime la propria soddisfazione: "Riconosciuto il lavoro a sostegno delle esigenze della comunità, in particolare nel delicato settore della sanità: una rivendicazione lunga e complessa trova infine la soluzione migliore grazie all’attenzione della Regione Campania e della nostra AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona nonché all’impegno delle forze politiche e dei cittadini che hanno aggiunto ulteriore impegno a quello profuso dalla Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi", la nota del presidente Luigi Mansi ed il delegato alla sanità Andrea Reale.

Nel dettaglio, il Bollettino ufficiale della Regione Campania n.26 del 6 Aprile 2023 rende esecutiva la deliberazione del Direttore Generale n.224 del 4/4/2023 per la procedura concorsuale per i titoli ed esami per la copertura di n.5 posti di Dirigente Medico disciplina Cardiologia da assegnare al P.O. di Castiglione di Ravello.