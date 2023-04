Pasqua, pienone a Salerno: stranieri innamorati della Costiera Amalfitana Code agli imbarchi, primo test anche per le targhe alterne lungo la statale 163

La provincia di Salerno conferma le previsioni e si attesta tra le realtà turistiche più gettonate di queste festività pasquali. Un trend incentivato anche dal settore crocieristico che, tra ieri ed oggi, è entrato nel vivo, garantendo l'arrivo in città di migliaia di turisti. Molti di questi hanno scelto di trascorrere qualche ora tra le bellezze della città, passeggiando sul lungomare o visitando alcuni dei luoghi storici della tradizione salernitana. Tanti altri non hanno resistito al fascino della Costiera Amalfitana, meta imperdibile e che è stata raggiunta anche via mare. Per tutta la giornata si sono registrate code agli imbarchi dei traghetti dove, la maggiorparte dei passeggeri, proveniva dall'estero e resterà nei paesi della Divina per qualche giorno.

Le festività pasquali, tra l'altro, hanno rappresentato il primo test per il sistema delle targhe alterne lungo la statale 163 Amalfitana: il provvedimento, adottato in via sperimentale questa settimana, sarà riproposto nel periodo estivo per fronteggiare il caos e migliorare la vivibilità dei territori.