Pasquetta da bollino nero sulle strade: lunghe code verso la Costiera Traffico in tilt nonostante le vie del mare e le targhe alterne: Statale 163 intasata

Non bastano le vie del mare e le targhe alterne: come di consueto, nel giorno di Pasquetta traffico in tilt verso le località turistiche della Costiera Amalfitana.

Lunghe attese in auto già da Via Croce a Salerno e lungo gli snodi principali per chi ha scelto di trascorrere la giornata da Vietri ad Amalfi, da Cetara a Maiori e Minori e anche oltre.

Del resto, la "Divina" si conferma ancora una volta come una delle attrazioni principali per i visitatori sia italiani che stranieri, con numeri impressionanti di presenze.

La circolazione ha subìto i primi rallentamenti già a metà mattinata e col passare delle ore - nel momento centrale della giornata, dove si registra il numero più alto di spostamenti - la situazione è peggiorata. Per chi ha scelto l'automobile per recarsi in Costiera Amalfitana, inevitabile dunque fare i conti con qualche ora di disagio.