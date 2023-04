Turisti da tutto il mondo per la Pasquetta a Salerno Folla agli imbarchi pet la Costiera Amalfitana, mete preferite Amalfi e Positano

Pienone di turisti per la Pasquetta a Salerno. Tantissime le persone italiane e straniere, che hanno affollato gli imbarchi per la Costiera Amalfitana al molo Masuccio. Nonostante il clima incerto e il forte vento gettonatissime le solite destinazioni: Amalfi, Positano, Ravello. Presenti visitatori da tutto il mondo.

Bilancio positivo

A Salerno città numerose le comitive tra le strade del centro storico. Affollate la spiaggia di Santa Teresa e il Lungomare. Pieni parcheggi e ristoranti nel cuore del capoluogo, bene gli affari anche per bed and breakfast e ristoranti, bilancio positivo per tutto il settore turistico.