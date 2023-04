Giostrine di Piazza della Libertà nuovamente danneggiate: "Servono telecamere" Loffredo: "Mi appello al senso civico dei salernitani affinché ci sia più rispetto, amore e cura"

Nuovamente danneggiate le giostrine di Piazza della Libertà. Per tre volte, nel giro di pochi mesi, i giochi per più piccoli installati nei pressi della Stazione Marittima sono finiti nel mirino dei vandali e successivamente riparate dall'amministrazione comunale. L'ultimo episodio risale a qualche giorno fa.

Il presidente del consiglio comunale di Salerno, Dario Loffredo ha fatto sapere di aver inviato sul posto una squadra specializzata, "affinché famiglie e bambini potessero tornare in tempi rapidi a godere di quello spazio".

L'appello alla cittadinanza

"Mi appello al senso civico dei salernitani affinché ci sia maggiore rispetto, amore e cura per la nostra città. - ha scritto via social Loffredo - Vandalizzare una piccola area dove si ritrovano i più piccoli è un gesto stupido prima ancora che offensivo, perché denota la totale incapacità di sentirsi e vivere come una comunità".

Il presidente del consiglio comunale ha poi nuovamente sottolineato l'importanta di avere occhi elettronici nella zona: "Dobbiamo installare velocemente delle telecamere, che possano fungere da deterrente e garantire maggiore tranquillità a tutti".