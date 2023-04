Ripulite strade e uscite della tangenziale: nuovi interventi a Salerno Avella contro chi non raccoglie le deiezioni canine: "Comportamento irrispettoso e menefreghista"

Nuovi interventi di bonifica e manutenzione in città. A seguito della segnalazione del consigliere comunale Rino Avella, che più volte si è fatto portavoce delle lamentele dei cittadini, sono state ripulite dalle numerose deiezioni canine via Gelso e via Iannicelli.

Dopo la richiesta di intervento del consigliere una squadra specializzata di Salerno Pulita ha provveduto a ripulire le strade.

Durissima la condanna del consigliere contro chi non raccoglie i bisogni dei propri animali: "Situazioni insopportabili come insopportabile è il comportamento irrispettoso e menefreghista dei proprietari dei cani. Teniamo pulite le nostre strade".

Ripulite anche le uscite della tangenziale e i raccordi

Il consigliere Avella ha, inoltre, fatto sapere che sono state ripulite le uscite della tangenziale e dei raccordi di Pastena, Mariconda, San Leonardo.

Continua come da programmazione e pulizia notturna di Salerno Pulita-Anas. "È un impegno che ho preso con moltissimi cittadini e che man mano stiamo realizzando. Per una Salerno migliore", il commento.