Aeroporto di Salerno, si parte nel 2024. Federalberghi: ora date e destinazioni Domani l'annuncio con De Luca e Barbieri. Ilardi spinge per la programmazione turistica

"Siamo estremamente soddisfatti che la Regione Campania abbia voluto organizzare, unitamente alla Camera di Commercio, un incontro di aggiornamento sui lavori di potenziamento dell’aeroporto di Salerno-Pontecagnano, infrastruttura decisiva non solo per lo sviluppo turistico ma anche per la complessiva connessione all’Europa dell’intera provincia di Salerno". Così, in una nota, il presidente di Federalberghi a proposito dell'incontro con Vincenzo De Luca e Roberto Barbieri per annunciare l'entrata in esercizio dello scalo a partire dal 2024.

"Ci auguriamo che la Gesac, società concessionaria degli scali campani, voglia annunciare in questa occasione la data di effettiva entrata in funzione dello scalo, che auspichiamo vivamente avvenga entro l’estate 2024, e che comunichi agli operatori del settore le compagnie che saranno attestate presso lo scalo salernitano e le destinazioni nazionali ed internazionali che saranno servite", sottolinea la guida degli albergatori salernitani.

"Mancano, infatti, solo poche settimane alla conclusione della programmazione della stagione estiva del 2024 ed è necessario offrire uno scenario quanto più certo possibile ai tour operator internazionali che, in queste ore, stanno acquistando i voli e le sistemazioni alberghiere per il prossimo anno - ricorda Ilardi -. Ci auguriamo, infine, che, acquisite tali informazioni, gli Enti pubblici competenti, a partire dalla Camera di Commercio, programmino fin d’ora e per i prossimi 24 mesi road show e partecipazioni a fiere turistiche in tutti i Paesi esteri che saranno interessati da collegamenti dello scalo salernitano. Federalberghi Salerno è disponibile a concorrere, nell’interesse del territorio e delle centinaia di strutture ricettive associate, al disegno di una strategia di promozione turistica organica e di medio periodo", conclude Ilardi.