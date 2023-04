Marciapiedi sconnessi: nuovi interventi di manutenzione a Salerno I lavori in via Prudente e piazza Montpellier dopo la segnalazione del consigliere Avella

Nuovi interventi di manutenzione in città. Attenzione ai marciapiedi e alla pavimentazione sconnessa. Operai al lavoro in piazza Montpellier e via Prudente.

Gli interventi arrivano dopo la segnalazione del consigliere comunale Rino Avella che, negli giorni scorso, aveva raccolto le lamentale dei diversi cittadini che, percorrendo a piedi via Pietro da Acerno, "fino a ieri rischiavano l'incolumità a causa dei marciapiedi sconnessi", scrive il consigliere.

Il consigliere Avella informa la cittadinanza dei lavori messi in campo

"Da questa mattina gli operai comunali stanno adeguando la pavimentazione alle crescenti necessità degli alberi, eliminando le sconnessioni, le buche createsi ed aumentando i livelli di sicurezza per i pedoni in una zona altamente frequentata, anche da piccoli studenti (spesso accompagnati dai nonni) ed alunni delle scuole medie e superiori. - ha scritto Avella - Ringrazio le squadre di manutenzione del Comune, i responsabili, geometra Tedesco Quirino e ingegnere Mastrocinque, prontamente intervenuti. Il nostro impegno per una Salerno migliore".