Ferrante e Vuolo: l'aeroporto di Salerno inserito tra le opere strategiche Il provvedimento varato dalla commissione Trasporti del parlamento europeo

"Nell'ambito della revisione delle reti Ten-T, oggi è stato approvato in commissione trasporti del Parlamento europeo un emendamento presentato dalla collega Lucia Vuolo di Forza Italia. L'aeroporto di Salerno, unitamente alla linea merci/passeggeri Battipaglia-Praia a mare ed al Ponte sullo Stretto di Messina, verranno aggiunti, quali opere strategiche, alla rete globale Ten-T". Ne dà notizia il sottosegretario alle Infrastrutture, Tullio Ferrante.

"Grazie all'intenso lavoro portato avanti da Forza Italia ed in attesa della plenaria e dei successivi negoziati in trilogo, dall'Europa arriva una bella notizia sia per il territorio salernitano sia per il nostro Mezzogiorno, nell'ottica di un graduale superamento dell'atavico gap infrastrutturale. Ancora una volta - sottolinea Ferrante - Forza Italia dimostra di lavorare per portare a casa risultati in favore dei cittadini, mantenere le promesse fatte agli elettori, modernizzare e rilanciare l'Italia".