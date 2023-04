Lavori di manutenzione straordinaria: rubinetti a secco a Salerno Sarà sospesa l'erogazione idrica dalle 15 alle 18 di martedì 18 aprile, ecco dove

Procedono i lavori di manutenzione - in questo caso, si tratta di un intervento straordinario - da parte della società che gestisce la rete idrica. In una nota dell'ultima ora, Salerno SIstemi comunica:

Al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Costanzella Calenda altezza civico n° 9, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 15.00 alle ore 18.00 di Martedì 18 aprile 2023, alle seguenti strade e traverse limitrofe:

Via Costanzella Calenda

Via Egidio De Corbeil

Via Piero da Acerno

Piazzetta Mario Notaroberto

Come sempre, gli orari esatti della sospensione dell'erogazione idrica possono variare in funzione dell'andamento dei lavori sulla rete. Si tratta di orari indicativi che, però, sono tendenzialmente molto affidabili.