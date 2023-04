Esenzione ticket, 688mila assistiti nel Salernitano: l'Asl lancia un'app Ecco la procedura da seguire per verificare la propria posizione

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha reso disponibile, a ciascun medico curante, l’elenco dei propri assistiti a cui è stata certificata l’esenzione ticket per motivi di reddito, con validità dal 01/04/2023 al 31.03.2024. In questo elenco sono compresi gli assistiti con più di 65 anni perché, se non sono cambiate le loro condizioni reddituali, il rinnovo è automatico (illimitato).

Circa 688.000 assistiti residenti in provincia di Salerno hanno ricevuto dal MEF il codice di esenzione ticket a cui hanno diritto ("Esenzioni Certificate"), per cui questi assistiti non devono recarsi presso il distretto sanitario per rinnovare il certificato di esenzione ticket. Per evitare disagi e assembramenti agli sportelli in questo determinato periodo, la Asl Salerno ha reso disponibile un’applicazione web (https://cerd.aslsalerno.it), il cui link è pubblicato sulla prima pagina del sito www.aslsalerno.it per verificare, sulla base del codice fiscale e della tessera sanitaria, se l’assistito è presente o meno nell’elenco delle esenzioni certificate o delle autocertificazioni già presentate dal cittadino allo sportello Asl.

Nel caso in cui l’assistito non è presente in nessuno dei due elenchi, e vuole rendere l’autocertificazione del diritto all’esenzione ticket, può: