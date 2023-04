PSI. Forum giovani Salerno, Salato (FGS Campania): "Far partire subito iter" Strigliata alle opposizioni e all'Amministrazione da parte dei socialisti

«Il Forum dei giovani è uno strumento democratico e di partecipazione attiva dei giovani che va istituito al più presto anche nella città di Salerno. Al netto delle sterili strumentalizzazioni delle opposizioni, i socialisti, come hanno annunciato nella giornata di ieri i consiglieri comunali del Psi, sono sempre stati sostenitori di tale strumento. Auspichiamo che già nelle prossime settimane l’azione dell’amministrazione comunale si possa determinare in tal senso. Tutte gli altri strumenti messi in campo dall’amministrazione sono sicuramente meritori per favorire il coinvolgimento dei giovani nella vita amministrativa di città ma il Forum è ben altro». Lo dichiara in una nota alla stampa il Segretario della Federazione dei giovani socialisti della Campania, Davide Salato.