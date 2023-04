Interventi di manutenzione: nuova sospensione idrica a Salerno Rubinetti a secco mercoledì 19 aprile: ecco dove

Nuovi interventi di manutenzione sulla rete idrica. Il Gruppo Sistemi Salerno ha comunicato che, al fine di eseguire intervento di manutenzione in Via San Benedetto altezza civico 18, è in programma una nuova sospensione idrica il prossimo mercoledì 19 aprile.

Rubinetti a secco dalle ore 10 alle ore 15 di alle seguenti strade e traverse limitrofe:

- Via Bastioni

- Via Sant’ Alferio

- Via San Benedetto

- Via R. Capone

- Gradini alle Croci

"Si avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla", la nota.