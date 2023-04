Tre navi da crociera in sei giorni: migliaia di turisti in giro per Salerno Attraccata nel primissimo pomeriggio alla stazione marittima la "Costa Fortuna"

E' attraccata nel primissimo pomeriggio alla stazione marittima disegnata da Zaha Hadid la "Costa Fortuna", una delle ammiraglie del gruppo, con a bordo migliaia di turisti.

Anche dopo le festività di Pasqua, Salerno si conferma meta privilegiata dei viaggiatori internazionali. La Costa Fortuna è la prima di tre navi da crociera che in soli sei giorni si staglieranno all'orizzonte di Salerno. Con inevitabili ricadute per il commercio e l'economia della città.

Come sottolineato dagli addetti ai lavori, infatti, la città è non più solo meta "di passaggio" verso altre destinazioni più prestigiose (in primis la Costiera Amalfitana), ma attrazione per chi sceglie la Campania per le proprie vacanze.

La sfida, adesso, è implementare i servizi offerti a chi visita e vuole vivere per qualche ora Salerno. Questa mattina vertice in Comune per concordare con le associazioni di categoria aperture straordinarie dei negozi, per consentire ai crocieristi di fare shopping e agli esercenti salernitani di cogliere appieno le opportunità della ripresa a pieno regime degli spostamenti turistici.