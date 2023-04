Palestre e spazi nelle scuole: patto tra Provincia e Ufficio regionale Alfieri: parliamo di strutture fondamentali per le nostre comunità

È stato firmato oggi a Palazzo Sant’Agostino il protocollo d’intesa fra la Provincia di Salerno e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio X Ambito territoriale di Salerno, per favorire e incrementare l’utilizzo delle palestre e degli spazi aggregativi negli Istituti scolastici di competenza dell’Ente Provincia, da destinare ad attività sportive, ricreative e di socialità per i giovani."

Tutta la soddisfazione del Presidente Alfieri e del Provveditore Minella

“Le palestre - dichiara il Presidente della Provincia Franco Alfieri – e tutti i luoghi di aggregazione per lo sport e il tempo libero sono una risorsa fondamentale da mettere a disposizione delle comunità. Le attività che vi si svolgono rappresentano un grande strumento di inclusione, con effetti benefici per la crescita e la socialità dei ragazzi". Il Provveditore Mimì Minella aggiunge"di mettere a disposizione delle associazioni, società e soggetti del terzo settore, le strutture sportive annesse agli istituti scolastici di competenza provinciale, aderendo subito alla proposta del Presidente Alfieri che è sempre particolarmente attento a tutto il mondo della scuola e alle sue necessità. Proseguiamo questa ottima sinergia.”