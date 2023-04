Lavoratori portuali, duro atto d'accusa della Ugl Salerno Il sindacato raccoglie le lamentele dei lavoratori e si rivolge all'Ispettorato

"La Ugl Salerno denuncia la scellerata gestione dei rapporti di lavoro della cooperativa portuale "Flavio Gioia" con i suoi “soci lavoratori”. L’Ispettorato del lavoro ha accolto la richiesta di intervento dei lavoratori iscritt". Lo fa sapere Carmine Rubino, segretario generale dell’Ugl Salerno.

“Il nostro intervento è stato necessario e la questione è stata trattata con l’assoluta priorità ed urgenza in considerazione del grave pericolo per la salute dei lavoratori, per lo più giovani", ha aggiunto l'esponente sindacale.

Negli ultimi mesi, secondo quanto emerso dall’attività compiuta dal sindacato, alcuni “soci lavoratori” della cooperativa portuale “Flavio Gioia” si sono rivolti all’Ugl per denunciare la loro condizione lavorativa. Contestate diverse criticità, che dovranno eventualmente essere verificate.

Posizione condivisa anche dal segretario dell'Ugp terziario, Nunzio Pappacena, il quale ha raccolto le doglianze dei lavoratori attivando immediatamente l’ufficio legale dell’Ugl provinciale, coadiuvato all’avvocato Francesca Falvella. Il sindacato ha presentato denuncia all'Ispettorato del lavoro.