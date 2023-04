Rifiuti abbandonati in strada: multati operatori di una manifestazione a Salerno Piace l'iniziativa dell'isola ecologica itinerante nei quartieri

E' ancora lotta al degrado e inciviltà a Salerno. Questa mattina, gli operatori di Salerno Pulita, insieme ai Vigili Urbani, hanno individuato e sanzionato gli operatori della manifestazione Street Food, in corso di svolgimento in città, per aver abbandonato sacchi di rifiuti in strada.

"Le regole per la raccolta differenziata valgono tanto per i residenti quanto per chi, per diverse ragioni, è gradito ospite della nostra città", il commento degli operatori della municipalizzata.

Intanto, piace l'iniziativa dell'isola ecologica itinerante nei quartieri

Sono stati tanti i cittadini che, ieri mattina, nei pressi del Rione Carmine, hanno utilizzato l'Isola Ecologica itinerante nei quartieri.

"Si tratta di uno sforzo che stiamo affrontando per venire incontro alle esigenze di tanti salernitani, soprattutto anziani, che hanno difficoltà a raggiungere le nostre isole ecologiche di Arechi e di Fratte. - spiegano da Salerno Pulita - Sono stati conferiti piccoli raee, olio esausto vegetale, abiti dismessi, pile scariche. Ai cittadini muniti della Card, inviata nei giorni scorsi, sono state anche consegnate le buste per il conferimento di plastica e multimateriale, per il non differenziabile, per la carta ed il cartone".