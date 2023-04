25 aprile, Alfieri: "La liberazione parta dai nostri territori" Il messaggio del presidente della provincia di Salerno

Il presidente della provincia di Salerno, Franco Alfieri ha inviato un messaggio ai territori in occasione della festa della Liberazione.

"Riflettere sulle tante forme di liberazione da perseguire"

"È il 78° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Questo 25 aprile ci porti a riflettere proprio sulle tante forme di liberazione che dobbiamo perseguire. Innanzitutto dal fascismo che purtroppo ancora serpeggia. Dalle armi e dalle guerre che colpiscono l’intero mondo.

Ma anche da altri nemici che ci attaccano più o meno silenziosamente, come per esempio il cambiamento climatico e le disuguaglianze socio-economiche. Sono temi fondamentali che è necessario affrontare subito tutti insieme e che rappresentano, secondo me, una nuova modalità di resistenza.

Che sia quindi un 25 aprile di liberazione a partire proprio dai nostri territori. Dobbiamo stringerci intorno alle nostre comunità locali per ridare fiducia alla gente che ha bisogno di prospettive future di pace, di sviluppo economico e sostenibile. Dobbiamo costruire opportunità per i nostri giovani, serenità per le famiglie, rispetto per le donne e servizi efficienti ed efficaci per tutti i cittadini. La Provincia di Salerno si muove in questa direzione.

Buon 25 aprile di liberazione a tutti, a nome mio e dell’Amministrazione provinciale di Salerno", le parole del presidente Alfieri.