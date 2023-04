Caos traffico in Costiera Amalfitana, sos a Prefettura e Regione Campania Lettera congiunta di Cgil e Cisl: "Soluzioni urgenti per risolvere le criticità sulla Statale 163"

Provvedimenti urgenti per trovare una soluzione al caos traffico sulla Statale Amalfitana, che nonostante le targhe alterne deve fare i conti con un flusso di veicoli che rendono complicato raggiungere le località turistiche della Divina. A chiederli i rappresentanti sindacali di Cgil e Cisl Salerno.

"Anche quest’anno, con i primi giorni festivi del periodo di inizio Unico Costiera, non si sono fatte attendere situazioni di disagio connesse all’enorme flusso di veicoli - scrivono, in una lettera indirizzata al prefetto di Salerno, alla commissione regionale Trasporti e alla direzione Sita Sud -. A tale situazione, si aggiunge lo spropositato numero di turisti che invadono letteralmente il piazzale adibito a parcheggio e capolinea dei bus Sita di Amalfi, i quali per raggiungere le mete paesaggistiche più ambite affollano i mezzi di trasporto esasperando il personale addetto alla guida.

Per Iuliano e De Rosa "la situazione è davvero seria e non consente più di adoperarsi in soluzioni tampone che non danno garanzie agli operatori del settore, pertanto si rende necessario adottare, improcrastinabilmente, soluzioni e provvedimenti di livello superiore e con l’accordo di tutti gli enti coinvolti, per esposizione territoriale o per competenza", conclude la lettera delle sigle sindacali che chiedono al più presto un incontro per affrontare il tema.