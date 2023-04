Traffico in Costiera, prefetto contro la sosta selvaggia: C’è tanta indisciplina L'affondo del prefetto dopo un sopralluogo: Le macchina non possono essere parcheggiate in quel modo

Montano le polemiche sul caos in Costiera Amalfitana. Tantissime le presenze registrate lungo la strata statale 163, nonostante l'entrata in vigore dell'ordinanza sulle targhe alterne. Una situazione a cui i sindacati hanno chiesto di trovare delle soluzioni, con un nuovo appello inviato a prefettura e Regione Campania.

Polemiche "quasi inevitabili" per il prefetto di Salerno Francesco Russo, che ha poi posto l'attenzione sul problema della sosta selvaggia, che complica ulteriormente la situazione.

Pugno duro del prefetto di Salerno Francesco Russo

"Domenica mi sono recato personalmente in Costiera Amalfitana con degli amici. - ha spiegato il prefetto - E ho avuto modo di constatare che la situazione è obiettivamente molto complicata. Ma dobbiamo rilevare anche un aspetto molto importante a cui anche gli operatori turistici devono fare attenzione. Le macchine non possono essere parcheggiate in quel modo selvaggio. Per strada ho avuto modo di constatare la grande presenza di vigili, quindi non si tratta di mancanza di controlli, ma c’è tanta indisciplina”, l'affondo.

Ed in merito alla richiesta di potenziamento del trasporto pubblico, il prefetto ha aggiunto: "Va potenziato. Noi ci lavoriamo sempre. Abbiamo dei tavoli aperti e dobbiamo conciliare l’aspetto del turismo con la vita e gli spostamenti dei residenti. Il nostro impegno, in merito, è quotidiano. Ma recarmi di persona, lo scorso fine settimana, mi ha anche permesso di “capire” meglio alcuni punti. Bloccarsi perchè esistono maleducati che ostruiscono la strada parcheggiando in modo selvaggio non va bene. E’ questo uno dei problemi più seri della Costiera, bisogna lavorare tutti affinché questa criticità venga risolta”, le parole del prefetto.