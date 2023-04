Fonderie Pisano, amministratori e comitato chiedono un incontro con De Luca L'iniziativa di Comitato e vita, Medicina democratica e Comune di Pellezzano

"Lo scorso 13 marzo, come associazioni "Salute e Vita" e "Medicina Democratica", abbiamo inviato, al presidente della Regione Campania ed al sindaco del Comune di Salerno, una richiesta con la quale si chiedeva incontro per avere chiarimenti in merito alle dichiarazioni rilasciate dal presidente De Luca pochi giorni prima, quando aveva dichiarato in tono perentorio: "A Salerno abbiamo la Fonderia Pisano, che a mio parere deve essere chiusa. Punto. Perché inquina e non fanno nulla per evitare l’inquinamento". Comincia così la missiva con la quale i rappresentanti delle due associazioni, Lorenfo Forte e Paolo Fierro, chiedono un incontro con il governatore. Il documento è stato sottoscritto anche dal sindaco di Pellezzano, Francesco Morra.

"A questa missiva, dopo oltre quaranta giorni, nessuna risposta è arrivata. Considerato che continuano ad arrivare copiose numerose segnalazioni, da parte dei residenti, di intensissime emissioni maleodoranti, che destano ancora più paura nella popolazione già allarmata per le risultanze degli studi scientifici riguardanti le patologie ed i decessi nelle aree limitrofe alla fonderia, abbiamo effettuato un sollecito", scrivono i promotori dell'iniziativa.