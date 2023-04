Salta il confronto in prefettura, il Nursind annuncia lo sciopero della sanità Tomasco accusa: l'Asl non si è nemmeno degnata di presentarsi al tavolo

"Giovedì scorso si è tenuto il tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dalle norme vigenti e dalla correttezza tra le parti, alla presenza del prefetto di Salerno. O meglio, si sarebbe dovuto tenere e e così non è stato solo ed unicamente per la condotta insensata, insensibile, irrispettosa ed irriguardosa tanto dell’Asl Salerno, quanto dell’Azienda Ruggi, che non si sono presentate sebbene regolarmente convocate dalla prefettura". Così Biagio Tomasco, segretario generale del Nursind Salerno, comunica l’esito delle trattative sindacali con Asl e azienda “Ruggi”

"Un atteggiamento che rappresenta un fatto più unico che raro nel panorama delle relazioni sindacali. Capiamo bene che un confronto sereno su argomenti di carattere ed interesse generale oggi avrebbe messo in difficoltà le aziende sanitarie", il duro monito dell'esponente sindacale.

Il braccio di ferro è destinato ad inasprirsi: "Lo sciopero del personale non solo si farà, ma avrà anche l’effetto dirompente di far capire a tutti di che pasta siete fatti. Non basta asserire che bisogna muoversi nel perimetro delle regole costituite, bisogna farlo, e voi non solo non lo avete fatto, ma continuate a mortificare le legittime aspirazioni di carriera di tanti onesti lavoratori che per istituto dovreste tutelare e che invece non fate", l'atto d'accusa nei confronti del management dell'Asl di Salerno.