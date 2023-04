Salerno, proseguono le attività di bonifica e pulizie delle spiagge Entro l'autunno sarà anche ultimato il piano per il ripascimento dei litorali

"Con l'arrivo delle belle giornate abbiamo intensificato le operazioni di pulizia di tutti gli arenili cittadini. Abbiamo già aumentato la frequenza degli interventi che con l'avvio della stagione balneare diventeranno quotidiani". Lo rende noto il Comune di Salerno, che informa residenti e turisti sulle attività in corso in questi giorni sul litorale.

Le squadre di lavoro sono impegnate per la rimozione dei tronchi, dei rami e dei detriti trasportati a riva dalle onde nonché, in qualche caso, dei rifiuti abbandonati sulla spiaggia da incivili.

"Un impegno serrato per rendere le nostre magnifiche spiagge ancora più belle ed accoglienti per i concittadini, i turisti ed i visitatori che scelgono Salerno anche per le sue attrazioni ambientali - si sottolinea da palazzo di città -. I lavori sulla rete fognaria compiuti di recente hanno ulteriormente migliorato anche la balneabilità delle acque antistanti la città".

L'attività, aggiungono i referenti dell'amministrazione locale, non si limiterà solo alle prossime settimane: "In autunno completeremo anche il programma di ripascimento che ha dato eccellenti risultati molto apprezzati dai bagnanti sulla costa sud e nella zona orientale della città. Il mare e le spiagge sono una risorsa preziosa per la nostra comunità dal punto di vista ambientale, sociale ed economico".