Primo maggio, Alfieri: Troppe morti bianche, dobbiamo garantire sicurezza La provincia di Salerno celebra la festa dei lavoratori

La provincia di Salerno celebra la festa dei lavoratori. Tantissimi i messaggi pubblicati via social in occasione del primo maggio da parte dei sindaci dei diversi comuni.

Alfieri: "Troppe morti bianche, dobbiamo garantire sicurezza"

Tra questi, anche le parole del presidente della provincia Franco Alfieri, che ha voluto sottolineare quanto il tema della sicurezza sul mondo del lavoro sia ancora un argomento centrare e su cui impegnarsi: “L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”. Inizia così la nostra bellissima carta costituzionale che colloca il lavoro, e quindi i lavoratori e le lavoratrici, con un ruolo centrale nel nostro Paese. Nostro dovere istituzionale è dare sostegno a tutto il mondo del lavoro, focalizzando l’attenzione innanzitutto sulle persone che dovrebbero essere il centro della nostra attività politica.

Lo sviluppo basato sulla finanza e sulla crescente disuguaglianza non è sostenibile né per l’uomo né per la natura. Il diritto al lavoro va garantito a tutti, ai giovani, alle donne, a chi deve ancora entrare nel mondo del lavoro, a chi ha perso il lavoro. E dobbiamo essere in grado di tutelare la sicurezza dei lavoratori visti i numeri impressionanti delle morti bianche.

Buon 1 maggio quindi a tutti, da parte mia e dell’Amministrazione provinciale".

Il sindaco di Pellezzano: "Ancora troppe le persone che un lavoro non ce l'hanno o non ce l'hanno più"

Il primo cittadino Francesco Morra, ricordando le parole di Gianni Rodari: “Maggio viene ardito e bello, con un garofano all'occhiello, con tante bandiere nel ciel d'oro, per la festa del lavoro” ha augurato un sereno primo maggio a tutti i lavoratori.

"Oggi è una giornata della memoria, perché si ricordano le lotte dei lavoratori per i propri diritti. Ma deve essere anche una giornata del futuro e della progettualità, perché, in particolare nel nostro Mezzogiorno, sono ancora troppe le persone che un lavoro non ce l'hanno o non ce l'hanno più. Da amministratore ritengo che lo sforzo congiunto di protagonisti delle istituzioni e protagonisti delle comunità possa contribuire a far crescere i territori e a gettare le basi affinché un diritto fondamentale non venga più negato a nessuno. Insieme si cresce e nessuna sfida è impossibile".

Il messaggio del primo cittadino di Pontecagnano

"Gli ultimi anni hanno segnato una traccia indelebile. - scrive via social la fascia tricolore Giuseppe Lanzara - Prima la pandemia, poi il conflitto russo-ucraino con la conseguente crisi internazionale e le famiglie costrette sempre più a fronteggiare la crescita dei prezzi al consumo.

Quelli che amo definire supereroi sono stati i veri protagonisti della rinascita: medici, insegnanti, operatori ecologici, operai, commercianti, donne e uomini che ci hanno affiancato nella vita quotidiana.

In questa giornata simbolo è a questi infaticabili lavoratori che voglio rivolgere il mio più sentito ringraziamento a nome di tutta la comunità che rappresento".