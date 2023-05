Maltempo, danni e disagi in Cilento: esonda il vallone Malevarco Il sindaco di Pisciotta invita la popolazione a non uscire di casa "se non strettamente necessario"

Torna l'incubo maltempo. A causa delle abbondanti precipitazioni che stanno interessando da ieri la provincia di Salerno, si registrano danni e disagi in Cilento. A Castellabate è esondato il vallone Malevarco in Santa Maria. L'appello dal Comune: "Si chiede ai proprietari di auto parcheggiate sul Lungomare De Simone e Lungomare Pepi di rimuoverle il prima possibile".

A Pisciotta, invece, il sindaco prova a correre ai ripari. Il Comune ha infatti pubblicato un avviso in cui si chiede alla popolazione di non allontanarsi dalla propria abitazione se non strettamente necessario; di non sostare in prossimità di fiumi, argini, torrenti, scarpate, ponti, nelle zone di possibile caduta di cornicioni o tegole e in locali interrati o seminterrati esposti a possibili allagamenti o inondazioni. L'amministrazione invita a prestare estrema attenzione nell' attraversamento di sottopassi o ponti e anche alla possibile caduta di rami e alberi.

Disagi in diverse zone del territorio. E' stata segnatala una frana lungo la strada in in località Marina Campagna del comune di Pisciotta, all’imbocco di Rizzico, a Caprioli all'altezza vecchia stazione e tra Catona e Mandia, nel Comune di Ascea. Allagamenti anche a Casal Velino e in località Isca delle Donne, a Palinuro.