Ravello, riaperta la strada dove si è verificato l'incidente mortale

Ha riaperto, a senso unico alternato oggi pomeriggio, la strada che da Ravello conduce a Castiglione. L'arteria era stata chiusa lunedì mattina dopo il tragico incidente nel quale ha perso la vita l'autista 28enne di Agerola Nicola Fusco.

I dettagli sugli interventi

Il giovane, in prossimità di un tornante, è finito fuori strada, per cause ancora da accertare, precipitando per oltre 20 metri. Dove il bus ha distrutto i parapetti intanto sono stati posti dei new jersey in cemento come protezione provvisoria. Sono stati inoltre apportati degli interventi per ripristinare la sicurezza, al lavoro per ore i rocciatori. Ancora non è stato rimosso però il bus turistico, finito nello strapiombo, sottoposto a sequestro. Intanto pare che il passaggio del Giro d'Italia, previsto per giovedì 11 maggio sull'arteria, possa essere spostato a Maiori.