Solidarietà senza fine: pensionato dona 135 euro per l'Emilia Romagna Protagonista un 76enne di Battipaglia. Un gesto "commovente" per il presidente Bonaccini

Centotrentacinque euro racchiusi in una busta bianca, con un'immagine sacra ad accompagnarli ed un biglietto "Per l'Emiglia Romagna, con tutto il mio cuore". E' il commovente gesto di un pensionato di Battipaglia, Giovanbattista M., raccontato sulle pagine di Repubblica. Un contributo concreto e sentito, che testimonia il cuore grande dei salernitani.

L'Emilia Romagna è in ginocchio, la furia del maltempo si è abbattuta sul territorio con frane, strade distrutte o interrotte e allagamenti, causando 14 morti e 36mila cittadini sfollati. Una tragedia immane che stringe i cuori dell'Italia verso le popolazioni colpite.

I soccorsi continuano incessanti, fondamentali sono gli aiuti. Ed è per questo che il 76enne della provincia di Salerno ha inviato un biglietto al presidente della giunta regionale dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, con dentro 135 euro in contanti e l'immagine della Madonna. Un gesto "commovente", come sottolineato dal presidente Bonaccini, che ha subito disposto il versamento della cifra sul conto dedicato ai soccorsi.