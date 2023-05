Eliminare la spazzatura dal centro cittadino: servizi aggiuntivi di raccolta Riunione tra Salerno Pulita, Comune e ristoratori. Si comincia in via sperimentale d'estate

Ridurre quanto più è possibile l’esposizione dei rifiuti in strada lungo gli assi stradali principali del centro cittadino, con relative traverse, e del centro storico basso fino a via Tasso. Cioè della parte di città maggiormente interessata dai flussi turisti e dalla presenza di visitatori, in particolare crocieristi.

Si comincia, in via sperimentale e relativamente al periodo estivo, con i commercianti del food (ristoranti, pizzerie, bar, paninoteche ecc.). E’ stato questo l’oggetto della riunione che, su input dell’amministratore unico Vincenzo Bennet, si è tenuta a Salerno Pulita e alla quale hanno partecipato, in rappresentanza del Comune gli assessori Alessandro Ferrara e Massimiliano Natella, e in rappresentanza delle associazioni di categoria Mario Arciuolo per la Fenailp, Enrico Leone per l’Acs, Zappile Maria Rosaria per Confindustria e Annarita Colasante, Giovanni Marone e Vincenzo Savani per Confcommercio.

Bennet ha proposto una serie di servizi aggiuntivi di raccolta a richiesta, in particolare per l’umido e il multimateriale, e i rappresentanti di categoria si sono impegnati a raccogliere le adesioni tra i propri associati.