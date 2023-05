Luci d'Artista, l'inchiesta non ferma il Comune: "Sicuri del nostro operato" Quattro indagati per turbativa d'asta. Il sindaco: la gara va avanti

"Per mia abitudine non commento le inchieste in corso: posso però dire che il nostro funzionario è una persona assolutamente integra e perbene, e sono certo saprà far valere le proprie prerogative". Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, rompe il silenzio dopo l'inchiesta della Procura sulla presunta turbativa d'asta relativa all'affidamento delle Luci d'Artista.

E lo ha fatto nell'intervista andata in onda ieri nel tg di Otto Channel.

Quattro le persone indagate: tre imprenditori e il dirigente di palazzo di città che ha gestito la procedura di gara. Le attività investigative sono condotte dalla Guardia di finanza.

Ma il sindaco di Salerno guarda anche avanti: in ballo c'è il bando triennale per un importo di 4 milioni e mezzo di euro. Avviato con largo anticipo proprio per non arrivare con l'acqua alla gola a ridosso dell'inaugurazione della manifestazione natalizia, con l'intento di rilanciare la manifestazione simbolo di Salerno.

"Non ci sono difficoltà sulla gare future - assicura il sindaco Napoli -, anche perché non c'è alcuna correlazione con l'indagine in corso".